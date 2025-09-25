Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о запрете на сжигание пластика и резины

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT о правилах сжигания отходов на дачном участке.

По его словам, для сжигания сухой травы, веток и листвы нужно следовать определенным правилам. Существуют два основных безопасных варианта: выкопать яму глубиной не меньше 30 сантиметров и диаметром до метра или использовать прочную металлическую бочку объемом не более одного кубического метра.

«Важно понимать, что далеко не все можно бросать в огонь. Категорически не следует утилизировать таким способом пластик, резину или старую мебель, покрытую лаком», — добавил специалист.

Как пояснил Бондарь, горение материалов сопровождается выбросом вредных веществ в атмосферу, что нарушает установленные экологические стандарты.