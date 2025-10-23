Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафах за установку дополнительной двери в тамбуре

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил об административной ответственности за установку дополнительной двери в подъездном тамбуре без разрешения. Об этом сообщили « Краснодарские известия ».

По словам эксперта, тамбуры и лестничные клетки относятся к общедомовой собственности, поэтому любые изменения в этой зоне требуют согласия всех жильцов.

Как пояснил специалист, за нарушение установлены штрафы по нескольким статьям КоАП РФ. Так, за самовольную перепланировку — до 2,5 тысячи рублей. Если дверь создает препятствие при эвакуации, нарушая правила пожарной безопасности, придется заплатить до 15 тысяч рублей, добавила радиостанция Sputnik.