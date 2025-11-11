Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафах за украшение подъездов к праздникам

Специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о возможных штрафах за украшение подъезда к праздникам. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, избыточная иллюминация создает повышенную пожарную опасность, особенно если используются некачественные изделия или нарушены правила их монтажа.

«В подобных случаях, когда есть сомнения в безопасности, вполне допустимо сообщить о своих опасениях в МЧС», — отметил Бондарь.

Как пояснил специалист, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц. А при возникновении пожара будет возбуждено уголовное дело.