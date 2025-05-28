Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафах за несогласованный кондиционер

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о возможных штрафах за установку кондиционера на фасаде многоквартирного дома без согласования с другими собственниками. Об этом сообщил News.ru .

По словам специалиста, управляющие компании или соседи могут инициировать процесс, в результате которого владелец квартиры получит предписание о демонтаже установленной сплит-системы. Особенно это актуально для домов, являющихся объектами культурного наследия.

«При отсутствии разрешения собственник может получить не только предписание на демонтаж, но и штраф в размере до 200 тысяч рублей», — заявил Бондарь.

Чтобы избежать юридических последствий, эксперт посоветовал заранее выяснить статус дома, запросить разрешение на установку кондиционера и убедиться, что технические параметры оборудования соответствуют нормативам.