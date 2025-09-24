Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что хранение вещей у дверей квартир грозит штрафом до 15 тысяч рублей

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил RT , допустимо ли хранить коляски и велосипеды возле дверей квартир.

«Основная идея в том, чтобы в случае чрезвычайной ситуации все могли быстро и без помех покинуть здание», — отметил специалист.

Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства №1479, запрещают загромождать эвакуационные пути, включая лестничные клетки и коридоры. Нарушение этих требований может повлечь ответственность по ст. 20.4 КоАП России — предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Бондарь подчеркнул, что правильное решение — организация специального места для хранения, например, колясочной. Такое помещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и быть утверждено на общем собрании собственников.