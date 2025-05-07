Эксперт по ЖКХ Бондарь: домофоны продолжат работать в условиях отключения Сети

В некоторых российских городах в преддверии праздников ограничивают доступ к интернету в целях безопасности. Меры могут вызвать проблемы с работой некоторых домашних устройств. Подробнее рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru .

По его словам, домофоны, которые управляются через мобильные приложения, могут стать неудобными без интернета. Удаленно открыть дверь со смартфона не получится, а доступ к записям с камер может быть ограничен. Но обычный ключ от подъезда по-прежнему будет открывать дверь, заверил специалист.

Он также отметил, что лифты продолжат работу, так как они функционируют автоматически. Однако кнопка экстренного вызова, подключенная через сотовую сеть, может не срабатывать. В «умных» домах придется использовать старый метод — нажимать кнопку в кабине лифта.