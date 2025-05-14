Середина мая сопровождается окончанием отопительного сезона, из-за чего многие сталкиваются с простудой и другими заболеваниями. Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и общественный деятель Дмитрий Бондарь в интервью Life.ru объяснил, каким образом работник может взыскать компенсацию, если почувствовал недомогание из-за неблагоприятных температурных условий на работе.

По словам эксперта, Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей создавать безопасные условия труда, обеспечивающие защиту здоровья работников.

«По закону (СанПиН 1.2.3685-21) весной в офисах должно быть не ниже +20…+22 градусов, летом не ниже +23…+25 градусов. Если в помещении холоднее, работодатель должен принять меры», — заявил специалист.

Как пояснил Бондарь, компенсация за болезнь, вызванную холодом или сквозняками в офисе, может быть истребована через судебную инстанцию. Необходимо представить доказательства взаимосвязи возникновения недуга с неблагоприятными условиями на рабочем месте. Сотрудник также вправе потребовать возмещения дополнительных расходов, связанных с лечением.