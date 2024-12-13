Эксперт по защите прав потребителей Голубева посоветовала проверять покупки в магазине

При покупке подарков, особенно бытовой техники, лучше проверят их сразу в магазине, чтобы убедиться, что все находится в полном комплекте и исправно. Таким советом с «Федерал Пресс» поделилась директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.
Она предупредила, что перед новогодними праздниками на ряд товаров учеличивается спрос. Из-за этого растут и риски нарваться на некачественный, неисправный или некомплектный прибор.
Особенно важно проверят товар, если он был куплен на маркетплейсе. Там в период праздников появляются недобросовестные продавцы и мошенники, которые могут прислать набор отверток вместо дорого смартфона.
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