Эксперт по защите прав потребителей Голубева посоветовала проверять покупки в магазине

При покупке подарков, особенно бытовой техники, лучше проверят их сразу в магазине, чтобы убедиться, что все находится в полном комплекте и исправно. Таким советом с «Федерал Пресс» поделилась директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Она предупредила, что перед новогодними праздниками на ряд товаров учеличивается спрос. Из-за этого растут и риски нарваться на некачественный, неисправный или некомплектный прибор.

Особенно важно проверят товар, если он был куплен на маркетплейсе. Там в период праздников появляются недобросовестные продавцы и мошенники, которые могут прислать набор отверток вместо дорого смартфона.