Эксперт по защите прав потребителей Егармин назвал переливающиеся ценники незаконной уловкой

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал в интервью радио Sputnik о недобросовестных уловках продавцов. Он отметил, что современные магазины часто используют психологические приемы, чтобы влиять на выбор покупателей.

«Переливающиеся ценники — это абсолютно незаконно. Ценник является публичной офертой, и подобные уловки нарушают права потребителей. Можно сделать обратное: сфотографировать такой ценник под нужным углом и требовать продажи товара по заявленной цене. Это ваше полное право», — подчеркнул Егармин.

Эксперт также отметил, что расположение товаров на полках — распространенный маркетинговый прием. Иногда маркетологи размещают товары возле других ценников. Как правило, дорогие товары раскладывают на уровне глаз. Также часто производители уменьшают объем упаковки при сохранении привычного вида по той же цене. Например, молоко 930 миллилитров вместо литра, предупредил Егармин.