Эксперт по защите данных Петрушенко: из-за утечки номера телефона можно лишиться доступа к важным сервисам

Утечка номера телефона может обернуться тем, что в руках злоумышленников окажутся ваши аккаунты в важных сервисах. Чтобы это избежать, необходимо привязывать к приложениям только тот номер, который оформлен на покупателя сим-карты, рассказал «Звезде» специалист по защите информации Федор Петрушенко.
По его словам, с помощью номера телефона мошенники могут получить услуги, которые не требуют электронной подписи. Например, с чужого аккаунта на портале госуслуг. Кроме того, участились случаи дистанционного оформления кредитов аферистами.
Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следует оформлять сим-карты только на свое имя, посоветовал эксперт.
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