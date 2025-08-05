Эксперт по выживанию Михайловский рассказал, что гадюку можно встретить на камнях у воды

У водоемов России обитают различные виды змей. Так, гадюка обыкновенная часто встречается в траве и на камнях у воды, рассказал инструктор по выживанию Данила Михайловский в беседе с Ura.ru .

По словам специалиста, водяной уж, обитающий в южных регионах, охотится рядом с водоемами и не представляет опасности для человека.

«На природе нужно всегда внимательно следить за тем, куда идешь», — предупредил эксперт.

Змеи обитают возле водоемов, так как любят влажность. Кроме того, в таких местах они могут находить себе пищу.