Эксперт по выживанию Халилов рассказал, как предотвратить взрыв газового баллона в доме

Он рекомендовал регулярно проверять состояние газорегулирующей аппаратуры. После использования газовой плиты следует закрывать кран на трубе, нельзя сушить вещи над открытым огнем и необходимо следить за тем, чтобы шланг, соединяющий плиту с газовой магистралью, не был изогнут или зажат.

При наличии газа в доме всегда существует риск взрыва. При этом Халилов подчеркнулт, что сам по себе он не взрывается. В качестве примера он приводит ситуацию, когда газовые баллоны хранятся на балконе, и во время праздника туда попадает петарда — это может привести к мощному взрыву и пожару.



Также обратил внимание на риск, возникающий от непотушенной сигареты, способной вызвать пожар, который, в свою очередь, может привести к взрыву газовых баллонов или оборудования.