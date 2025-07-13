Эксперт по выживанию Халилов рассказал, что песни и костер помогут избежать встречи с дикими животными в походе

Встреча с дикими животными в лесу может представлять серьезную опасность для человека. Чтобы ее избежать, важно знать и соблюдать основные правила поведения в лесу. О них рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам специалиста, когда человек заходит в лес, его должно быть слышно. Если разжечь костер и появился запах дыма, это тоже служит для зверей сигналом присутствия человека, и они уходят.

«Человек для зверя является большей опасностью, чем зверь для человека. И когда человек громко разговаривает, поет песни, шумит, звери его слышат и уходят. Им не нужен контакт с людьми», — отмечает Халилов.

Эксперт также посоветовал обращать внимание на следы, которые могут указывать на присутствие диких животных. Например, лоси жуют ветви деревьев, а кабаны трутся об их стволы и роют землю. Также можно заметить протоптанные звериные тропы и места лежанок. Еще один признак возможного присутствия зверя — помет, который хорошо виден и источает характерный запах.

Для отпугивания медведей Халилов рекомендовал иметь с собой фальшфейеры или сигнал охотника со светошумовыми патронами. Наиболее опасно, когда люди идут по лесу тихо и ветер дует не от них в сторону зверя, а наоборот. В таком случае медведь или кабан могут не почувствовать приближения человека и повести себя непредсказуемо, предупредил Халилов.