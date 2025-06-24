Эксперт по выживанию Халилов рассказал, что дикие животные нападают на людей в целях самозащиты

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях и спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с NEWS.ru заявил, что дикие животные нападают на людей в целях самозащиты.

«Человек для животного не является едой. Животных кормят другими животными, там есть пищевая цепочка», — подчеркнул он.

Халилов отметил, что в дикой природе животные могут атаковать в случае ранения или когда защищают потомство, пищу или территорию, написал RT.

«Если животное просто хочет показать, что это его территория или еда, то оно может осадить человека без фатальных последствий, показать, кто здесь хозяин. Может нанести урон, но умеренный», — пояснил эксперт.

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