Эксперт по выживанию Халилов посоветовал использовать перцовый баллончик при нападении собаки

Случаи нападения собак на людей не редкость в России. Агрессию могут проявлять как бездомные, так и домашние питомцы. Как защититься в этой ситуации, рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей .

Так, специалист посоветовал использовать перцовый баллончик, который позволит прогнать опасное животное за счет его острого обоняния. Еще один вариант — электрошокер. Однако применять его напрямую необязательно, ведь собака испугается даже щелчков.

Если же средства самообороны отсутствуют, не нужно поворачиваться спиной и убегать, добавил Халилов. Он рекомендовал пятиться назад и искать укрытие.