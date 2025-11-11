Эксперт по выживанию Алешкин назвал попытки найти новую дорогу главной ошибкой заблудившихся в лесу людей

Эксперт по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин в беседе с RT рассказал, что чаще всего люди, оказавшиеся в незнакомом лесу, пытаются изменить маршрут в поисках выхода, что только усугубляет ситуацию.

«Идя обратно, вы подумали, что что-то место не то, и начали менять маршрут. Что сделали вы? Отсекли себе путь обратно по своим следам... Тем самым больше себя сами запутали», — пояснил специалист.

Перед походом в лес нужно предупредить близких о своем маршруте, чтобы в случае необходимости они могли сообщить его поисковым отрядам. Кроме того, эксперт рекомендовал брать с собой заряженный телефон с GPS-навигатором и пауэрбанк.

Он также посоветовал иметь при себе вещи для непредвиденной ночевки: зажигалку, спички, энергетические батончики, шоколад, орехи и бутылку воды. Костер в такой ситуации может служить не только для обогрева, но и как сигнал для спасателей.

«Это больше психологический момент — что у вас есть огонь. Опять же, вдруг вас будут искать. Огонь всегда ночью будет лучше виден, чем если вы без него», — подчеркнул специалист.