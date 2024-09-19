Эксперт по внутренней разведке Ющук: обычному человеку крайне сложно распознать дипфейк

Обычному человеку крайне сложно распознать дипфейковую видеозапись и понять, что за ней скрываются мошенники. Об этом рассказал эксперт по внутренней разведке Евгений Ющук в эфире радио Sputnik.
По его словам, злоумышленники научились создавать внешне очень реалистичную видеозапись. На бытовом уровне распознать дипфейк можно, попросив человека повертеть головой или подержать себя за ухо. Если звонят мошенники, картинка будет расплываться.
В любом случае необходимо перезвонить собеседнику и убедиться, что это действительно он, отметил Ющук.
Стало известно, сколько потеряла Бакальчук после слияния Wildberries и Russ
Фестиваль женской моды прошел в парке «Лукоморье» в Химках
Жители Химок выбрали локации для высадки сирени
Жителям Химок рассказали историю Михаила Кутузова на исторической лекции
Оборудование для сдачи ЕГЭ и ОГЭ привезли в ЛНР из Ивановской области
Ориентировщики Химок стали призерами Чемпионата России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте