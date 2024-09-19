Эксперт по внутренней разведке Ющук: обычному человеку крайне сложно распознать дипфейк

Обычному человеку крайне сложно распознать дипфейковую видеозапись и понять, что за ней скрываются мошенники. Об этом рассказал эксперт по внутренней разведке Евгений Ющук в эфире радио Sputnik .

По его словам, злоумышленники научились создавать внешне очень реалистичную видеозапись. На бытовом уровне распознать дипфейк можно, попросив человека повертеть головой или подержать себя за ухо. Если звонят мошенники, картинка будет расплываться.

В любом случае необходимо перезвонить собеседнику и убедиться, что это действительно он, отметил Ющук.