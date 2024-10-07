Эксперт по управлению Карлышева призвала не копировать стиль прежнего начальника при переходе на руководящую позицию

Переход на руководящую позицию всегда труден: необходимо найти свой стиль управления, грамотно ставить задачи и завоевать доверие команды. Эти три вызова стоят перед новым менеджером. Об этом рассказала «Газете.Ru» наставник курса «Управление командой» от Яндекс Практикума Анастасия Карлышева.
Она подчеркнула, что распространенной ошибкой новичков является копирование управленческих методов прежних руководителей, что часто приводит к снижению эффективности и выгоранию. Важно не только удержать авторитет, но и разрабатывать свой стиль управления.
Чтобы упростить задачу, Карлышева рекомендовала временно предоставить команде больше свободы, наблюдая за процессами и постепенно оттачивая собственные подходы к управлению и постановке задач.
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