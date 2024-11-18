Эксперт по туризму Мкртчян опроверг слухи об отмене системы all inclusive в отелях Турции

Сообщения об отмене системы all inclusive в турецких отелях не имеют никакого отношения к действительности. Об этом заявил вице-президент альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян в разговоре с Life.ru .

Эксперт рассказал, что побывал на самой крупной туристической выставке в Турции — Antalya Tourism Fair 2024. Там он поинтересовалась об отмене системы «все включено» у генеральных директоров и владельцев местных отелей. Те опровергли слухи, назвав их беспочвенным вбросом.

Мкртчян призвал не верить в ложную информацию и бронировать отдых, когда удобно. Отели на лето 2025 года выгоднее выбирать сейчас, ближе к весне цена незначительно вырастет, добавил специалист.