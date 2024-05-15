Эксперт по циклическим видам спорта Лосев: неподготовленный путешественник рискует получить травму в горах | 360°

Общество 15 мая 2024, 11:53 Эксперт по циклическим видам спорта Лосев: неподготовленный путешественник рискует получить травму в горах

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Путешествие в горы может обернуться травмой для неподготовленного человека. При подъеме идет большая и повторяющаяся нагрузка на каждую ногу. Об этом рассказал эксперт по циклическим видам спорта Антон Лосев в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, при такой прогулке риск получить телесное повреждение возрастает на 20-30%.

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«Самое распространенное — это боли в коленях или спине, в поясничном отделе. Могут начаться воспалительные процессы в связках, сухожилиях», — пояснил специалист.

Он посоветовал начать адаптацию за две-четыре недели до похода. Отличный вариант — бег или занятия в фитнес-клубе.