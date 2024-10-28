Эксперт по цифровым технологиям Ульященков призвал не реагировать на сообщения от «техподдержки» в Telegram
Специалист в сфере цифровых технологий Сергей Ульященков в беседе с радио Sputnik дал совет россиянам, которые столкнулись с угрозой потери аккаунта в Telegram.
Теперь мошенники от имени техподдержки мессенджера сообщают жертвам, что подали заявку на удаление, и просят код из смс, чтобы получить доступ к личным данным.
По словам эксперта, защитить аккаунт и личные данные в этом случае достаточно просто.
«Не надо отвечать на сообщения и вводить какие-то смс, которые ты сам не инициировал», — сказал он.
Не следует реагировать на так называемую «техподдержку», если сам не обращался к ней, добавил Ульященков.