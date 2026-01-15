Эксперт по трудовому праву Яковлева рассказала, что работодатель может наказать за опоздание из-за снегопада

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Москве 24» , что работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание к сотруднику, опоздавшему на работу во время снегопада.

По словам специалиста, отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего дня может привести к увольнению. Если же сотрудник опоздал, руководство вправе принять меры.

Яковлева подчеркнула, что наказание грозит только в случае, если появление на рабочем месте не в установленное время произошло без уважительных причин. Каждая ситуация рассматривается индивидуально, так как закон не содержит четких критериев.

Например, если в первый рабочий день после снегопада сотрудник опоздал, потому что не смог оценить дорожную ситуацию, это может считаться уважительной причиной. Однако если опоздания продолжаются, особенно при менее сильном снегопаде и стабилизации ситуации на дороге, то есть подозрение, что подчиненный мог воспользоваться ситуацией в своих целях.

Чтобы обезопасить себя от возможных неприятных последствий, опаздывающему важно сразу предупредить своего непосредственного руководителя. Это можно сделать через корпоративную электронную почту, мессенджеры и так далее.

Доказательствами считаются скриншоты с сайтов, показывающих транспортную ситуацию на участке дороги, где сотрудник стоял в пробке. Также можно обратиться в транспортную компанию за справкой о перебоях на маршруте.

Если работодатель применил наказание, а сотрудник с ним не согласен, он может обратиться с жалобой в прокуратуру и подать в суд. Тогда ему понадобятся все собранные доказательства, заключила Яковлева.