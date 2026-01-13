Эксперт по трудоустройству Митрофанова рассказала, что психиатрическое освидетельствование может привести к увольнению

С 1 марта работодатели смогут отправить сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если по результатам медосмотра у них будут выявлены признаки психического расстройства. Об этом «Москве24» сообщила учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, по итогам экспертизы человека могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ. Однако увольнение возможно только в случае полной утраты трудоспособности, подчеркнула Митрофанова. Если же сотруднику установили ограничения, то работодатель должен рассмотреть возможность перевода на другую должность, соответствующую его состоянию здоровья.

Эксперт отметила, что проблема роста числа лиц с нарушениями психического здоровья существует, но процедура проверки не нарушает личную жизнь работника, так как медицинские осмотры установлены законом только для отдельных категорий. Направление на психиатрическое освидетельствование возможно лишь при выявлении соответствующих признаков во время периодического медосмотра.

Митрофанова напомнила, что изменения в приказе Минздрава № 392н носят в основном технический характер. Например, теперь предварительный медицинский осмотр не служит основанием для психиатрического освидетельствования, как это было раньше. Однако нововведения не означают, что руководство по своему усмотрению может отправлять сотрудника на проверку. Это касается только работников, которые обязаны проходить периодические медосмотры по закону.