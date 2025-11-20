Эксперт по текстилю Зубанова сообщила, что пуховики нельзя стирать обычным порошком

Правильная забота о пуховике гарантирует сохранение его функциональности и внешнего вида. Советами по домашней стирке поделилась эксперт по текстильной и легкой промышленности Валентина Зубанова в беседе с радиостанцией Sputnik .

Она посоветовала ознакомиться с рекомендациями производителя, указанными на этикетке изделия. Для чистки пуховиков рекомендуется применять специализированные моющие средства — обычный порошок не подойдет.

«Растворяясь в воде, он дает осадки соли, которые оседают на пухе, и пух становится тяжелым, склеивается», — пояснила специалист.

По ее словам, дополнительно для предотвращения образования комков и равномерного распределения пуха при стирке полезно добавить в барабан стиральной машины пару-тройку специальных шариков или обычных теннисных мячей.