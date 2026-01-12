Эксперт по технологиям Воронин рассказал о популярных мошеннических схемах после праздников

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин рассказал RT о мошеннических схемах, которые активизируются после праздников.

Одной из популярных схем являются звонки или сообщения, якобы исходящие от начальства. «Данная схема чаще используется для сотрудников крупных организаций, рабочие/мобильные номера и ФИО которых можно найти в сети», — подчеркнул эксперт. Злоумышленники могут предложить зарегистрироваться на различных платформах, требуя при этом сообщить код из SMS.

Также Воронин предупредил о фейковых письмах и звонках о взломе аккаунта на «Госуслугах». «Злоумышленники в таких случаях предлагают связаться с якобы настоящей поддержкой портала, которая поможет вернуть доступ. Но вместо сотрудников службы поддержки общаться с вами будут злоумышленники», — пояснил специалист.

Эксперт добавил, что мошенники могут представляться сотрудниками управляющих компаний, служб доставки и логистических фирм, пытаясь выманить коды из SMS или личную информацию.