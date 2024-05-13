Эксперт по тайм-менеджменту Рыбина: зарядка и проветривание помогут вставать с первым будильником | 360°

13 мая 2024, 10:30
Эксперт по тайм-менеджменту Рыбина: зарядка и проветривание помогут вставать с первым будильником
Специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина посоветовала соблюдать режим дня как в будни, так и в выходные. Данный подход поможет вставать с первым звонком будильника, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, бодрому подъему также способствует регулярная зарядка.
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«Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы», — пояснила Рыбина.
Кроме того, она рекомендовала проветривать комнату сразу после пробуждения и выработать привычку, привязанную ко времени. Отличный вариант — утренние занятия в фитнес-центре.
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