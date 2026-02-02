Эксперт по строительству Васильев назвал асбестоцементный шифер самым опасным для здоровья материалом

Гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил NEWS.ru , что асбестоцементный шифер и пыль, которая выделяется при работе с ним, представляют высокий канцерогенный риск для жилых помещений.

Васильев подчеркнул, что асбестовая пыль — это сильнейший канцероген, который может привести к развитию онкологических заболеваний. Любое повреждение шифера, сверление или естественное разрушение со временем приводит к попаданию микроскопических волокон в воздух и легкие.

«Риск онкологических заболеваний при этом возрастает многократно, и никакого безопасного уровня воздействия асбеста не существует», — пояснил эксперт.

