Эксперт по строительству Глушков указал на проблемы застройщиков из-за ключевой ставки

Несмотря на высокую ключевую ставку, из-за которой снижается спрос на жилье, застройщики не должны останавливать текущие проекты или отказываться от новых. Об этом заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушко в интервью ИА НСН .

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил пессимистичный взгляд на будущее жилищного рынка, предположив, что к 2027 году новых домов в России может не появиться из-за остановки многих проектов. Эксперт выразил иную точку зрения. По его мнению, компании продолжат осуществлять деятельность, однако дела пойдут лучше при снижении ключевой ставки.

«Полная остановка не произойдет, но если сравнивать пять месяцев этого года и прошлого по количеству выданных денег по ипотеке, то рынок уже сократился в два раза», — отметил специалист.

На взгляд Глушко, такой тренд может повлиять на уменьшение объемов проектов, однако полный их отказ невозможен — производственные цепочки функционируют непрерывно и не допускают мгновенной остановки.