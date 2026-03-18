Эксперт по страхованию Гмыря отнес ломку скрипта к способам защиты от мошенников
При получении подозрительного звонка важно не поддаваться эмоциям и быть максимально внимательным. Об этом рассказал председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря в беседе с RT.
Он предупредил, что мошенники — мастера социальной инженерии, их сценарии построены так, чтобы жертва сама приходила к нужным им выводам.
«Они описывают неприятные ситуации и задают наводящие вопросы, заставляя человека самого загонять себя в яму», — объяснил эксперт.
По его словам, эффективным способом защиты может стать ломка скрипта. На вопросы стоит отвечать неопределенно: «Я еще не составил свое мнение по этой теме, вы мне расскажите». Такая фраза заставляет аферистов нервничать.