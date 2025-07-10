Эксперт по стилю Белов отметил тренд на экологичность по всем миру

Сейчас самым значительным направлением в моде является экологичность. Российский аналог Лабубу может привлечь внимание любителей моды во всем мире, сообщил ИА НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.

«Разумеется, крайне важно чувствовать свой стиль, не одеваться слепо по трендам. Говоря о трендах по типу Лабубу, я думаю, что эта история долго не проживет. У нас есть свой Чебубу, вот он может завоевать весь мир, если его правильно преподнести, потому что он выглядит очень милым и интересным», — подытожил специалист.

Ранее эксперт в области моды Владислав Лисовец заявил, что одежда, созданная дизайнером Гошей Рубчинским, найдет большой спрос на российском рынке.