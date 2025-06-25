Эксперт по рынку труда Лимонова назвала слишком оптимистичным прогноз по молодежной безработице
Эксперт по рынку труда МГО «Опора России» Елена Лимонова, комментируя прогнозы снижения уровня безработицы среди молодежи, подчеркнула необходимость осмотрительности и глубокого анализа сложившейся ситуации. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По мнению специалиста, обстановка на рынке труда для молодых людей в России не столь радужна, как может показаться.
«С одной стороны, демографический спад действительно уменьшает конкуренцию за рабочие места, а рост IT-сферы, промышленности и онлайн-торговли создает новые вакансии. Но этот прогноз выглядит довольно оптимистично и требует критического осмысления», — заявила Лимонова.
Она обратила внимание на важность оценки не только количественных показателей занятости, но и качественных характеристик рабочих мест: размера заработной платы, условий труда и перспектив карьерного роста. Рынок динамично меняется, а система образования пока не успевает за этими переменами, добавила эксперт.