Эксперт по рыболовству Савельев: техрегламент о безопасности рыбы не работает

Регламент по безопасности рыбы, установленный российским правительством, оказался неэффективным. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, документ не функционирует должным образом, поскольку трейдерам не выгодно его соблюдать.

«Мы должны у прилавка безупречно идентифицировать то, что мы покупаем. Мы должны иметь ответы на главные вопросы: что это за рыба, ее точное название, где она выловлена, точные координаты, где капитан трал поднял, и когда, то есть время, вплоть до секунды», — отметил эксперт.

Он предположил, что условная рыба могла храниться после ловли в течение, например, трех лет. Когда покупатели спрашивают продавцов, свежая ли продукция, те отвечают, что ее только что привезли. Это абсурдный разговор, подчеркнул Савельев.