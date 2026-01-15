Эксперт по ретейлу Карпов сообщил, что вмешательство ФАС вряд ли приведет к удешевлению овощей

ФАС направила запросы крупнейшим поставщикам овощной продукции для мониторинга ценовой динамики, указав на готовность предпринять необходимые меры антимонопольного регулирования. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

По его словам, традиционное зимнее подорожание плодовоовощной продукции вызвано объективными факторами, такими как исчерпание запасов доступной местной продукции и высокая себестоимость выращивания тепличных культур.

«На стоимости отражается НДС, повышение акцизов, рост цен на услуги естественных монополий», — пояснил специалист.

Карпов отметил, что антимонопольные мероприятия едва ли приведут к снижению цен на овощи и фрукты. Наиболее эффективным методом сдерживания цен, по мнению эксперта, является установление четких рамок наценок розничными сетями.