Эксперт по ретейлу Илюха раскритиковал идею заморозки цен на продукты первой необходимости
Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха высказался против идеи зафиксировать цены на продукты первой необходимости. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По мнению эксперта, такой подход нанесет ущерб участникам рынка и не позволит ценам снижаться в сезон. Специалист назвал идею мертвой, отметив, что такие договоры никогда не помогали.
«Что предлагают аналитики, фактически говорит о чем: господа производители, даже если у вас вырастут цены, вы не имеете права повышать цены поставки в торговые сети, потому что вы, условно, договорились», — пояснил Илюха.
Он также обратил внимание на снижение цен в сезон сбора урожая и забоя скота. В таком случае фиксация стоимости только навредить потребителю.