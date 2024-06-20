Эксперт по работе с мигрантами Коженов: новый закон создаст механизм информирования о нелегальном статусе пребывания

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в беседе с ИА НСН прокомментировал законопроект Госдумы, предусматривающий депортацию иностранцев, которые находятся в России без правовых оснований.

По его словам, это позволит создать механизм информирования людей о возможном нелегальном статусе пребывания. При этом Коженов уточнил, что инициатива не призвана бороться с нелегальной миграцией.

«Огромное число людей в стране не знает, что они являются нелегалами. Все приезжают, улыбаются пограничнику, заполняют миграционную карту, получают штамп в паспорте. Потом где-то покупают регистрацию», — сказал он.

Если закон все же примут, Коженов советует иностранцам идти в банк за уточнением.