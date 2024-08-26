Эксперт по продвижению личных и коммерческих брендов Катерина Коновалова в беседе с RuNews24.ru рассказала, чем пиар отличается от рекламы и почему одно дополняет другое.

Как пояснила специалист, без пиара невозможно создать положительный образ компании, а без рекламы — продать товар или услугу. Например, в рекламе возможно осуществлять контроль за тем, как проходит процесс, в пиаре же можно лишь повлиять на подачу информации, но не на ее размещение и восприятие аудиторией.

Задача рекламы направлена на прямую продажу товара или услуги, в то время как грамотный пиар формирует позитивный имидж и увеличивает доверие к бренду, пояснила эксперт.