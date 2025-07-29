Эксперт по праву Митрофанова сообщила, что при болезни можно уволиться без отработки

Если у сотрудника есть уважительная причина или начальство не против, он вправе уволиться без двухнедельной отработки. Об этом рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова в интервью « Москве 24 ».

Она напомнила, что статья 80 Трудового кодекса гарантирует работодателю возможность подготовиться к уходу сотрудника.

«Это дает возможность найти замену и организовать передачу дел таким образом, чтобы не пострадали производственные процессы», — пояснила специалист.

По ее словам, при согласии руководства на немедленное увольнение отработка не требуется. То же самое касается ситуаций с уважительными причинами. Среди них — зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию, переезд, болезнь, необходимость ухода за ребенком.