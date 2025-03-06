Эксперт по праву Юсубов: сделки с жильем по ЕБС могут привести к утечке данных

Единая биометрическая система (ЕБС), внедряемая в сферу недвижимости, сулит значительные улучшения в плане безопасности и удобства для граждан. Тем не менее, существуют и потенциальные угрозы, заявил директор по правовым вопросам Kalinka Ecosystem Михаил Юсубов в беседе с « Известиями ».

Специалист указал на вероятность утечки личных данных. Безопасность хранения собранной биометрии требует проработки со стороны Минцифры и Росреестра, пояснил он.

«Также в случае введения обязательного порядка проведения сделок с использованием ЕБС открытым остается вопрос о лицах, которые отозвали свое согласие на обработку биометрических персональных данных», — добавил Юсубов.

По словам эксперта, некоторые участники рынка, включая частных игроков, могут оказаться неподготовленными к технологическим изменениям. Кроме того, дополнительные трудности создает отсутствие доступа к необходимым технологиям у части населения, например у пожилых людей.