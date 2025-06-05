Эксперт по праву Яковлева напомнила о возможности продлить отпуск в случае болезни

Специалист в области трудового права Валентина Яковлева поделилась с « Москвой 24 » способами, как работник может сохранить отпускной период в случае болезни.

По словам эксперта, для продления отпуска необходимо оформление больничного листа. Документ автоматически увеличит время отдыха на количество дней болезни.

Кроме того, можно перенести неиспользованные дни отпуска на другой срок. Для этого нужно подать заявление работодателю, указав желаемые даты. Продлить или перенести можно только дни основного оплачиваемого отпуска, предупредила Яковлева.