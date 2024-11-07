Эксперт по праву Девяткин: утечка личных данных зачастую происходит через медучреждения
Зачастую медицинские учреждения связаны с утечками персональных данных. Об этом рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Он пояснил, что при работе с клиентами клиники просматривают большое количество личной информации. Подобные сведения заносятся в базу после согласия пациента на их обработку.
«То, что происходит далее, очень сложно проконтролировать. Вероятнее всего, недобросовестные сотрудники этих организаций продают эти данные конкурентам», — отметил эксперт.
При нахождении персональной информации на каком-либо официальном ресурсе можно обратиться к владельцу с требованием прекратить размещение. Соответствующее заявление пишется в свободной форме, сообщил Девяткин.