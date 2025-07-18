Эксперт по праву Брызгалин рассказал, что автоматическое взыскание долгов по налогам разгрузит суды

С осени 2025 года в России начнется автоматическое взыскание налоговых долгов без судебных разбирательств. Соответствующий закон уже принят Госдумой. Глава группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин в беседе с KP.RU объяснил необходимость такого решения.

«Решили, что споры необходимо оставить только для тех случаев, когда позиции налогового органа и налогоплательщика сталкиваются, когда есть противоречия», — отметил эксперт.

По его словам, если задолженность не оспаривается, но фактически не выплачивается, суд оказывается ненужной и экономически обременительной инстанцией. Новая система позволит списывать средства напрямую через банки и счета должников, что упростит процедуру и снизит нагрузку на судебную систему, пояснил специалист.