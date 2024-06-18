Эксперт по пожарной безопасности Бойко: главной причиной возгорания электросамокатов является неправильная эксплуатация

Чаще всего электросамокаты и моноколеса возгораются из-за неправильной эксплуатации. Как рассказал телеканалу «Звезда» эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко, замыкание происходит из-за попадания воды в батарею.

По словам эксперта, электросамокаты, моноколеса и другой электротранспорт необходимо хранить в помещении с умеренной влажностью и температурой от 0 до +25 градусов.

«Не подойдут балконы, лоджии, кладовки или подвалы — перепады температур могут привести к поломке. Также на аккумулятор может попасть влажность», — пояснил Бойко.

В случае воспламенения электротранспорта необходимо использовать порошковый огнетушитель. Вода при тушении может вызвать окисление и привести к взрыву.