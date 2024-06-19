Эксперт по поиску Булиа призвал сообщать близким конечную точку маршрута при походе в лес

Люди нередко теряются, когда уходят за грибами в лес, который, как они считают, знают, как свои пять пальцев. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа.

Он отметил, что нельзя пренебрегать безопасностью. Даже если человек уверен в своих способностях ориентироваться в лесу, стоит сообщить близким, где он планирует завершить свой маршрут.

«Самое лучшее, особенно, если это какой-то туристический маршрут, сообщить в МЧС и зарегистрировать свои данные», — отметил эксперт.

Он добавил, что, если человек пропал, самое главное — это быстро среагировать. Чаще всего главной проблемой в поиске становится упущенное время.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте