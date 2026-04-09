Эксперт по питанию Анищенкова посоветовала покупать куличи с золотистой корочкой

Куличи и творожная пасха — это скоропортящиеся продукты, поэтому любые нарушения при их приготовлении или хранении могут стать причиной пищевого отравления. Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в интервью для Life.ru рассказала, как правильно выбрать эти изделия.

По словам эксперта, для куличей и творожной пасхи не существует единого утвержденного ГОСТа, что позволяет производителям изменять рецептуру по своему усмотрению. Тем не менее, у качественной продукции есть базовый состав, который стоит проверить перед покупкой, внимательно изучив информацию на этикетке.

Внешний вид также играет важную роль. Качественный кулич отличается золотистой корочкой, которая не должна быть подгоревшей или слишком бледной. Верхушка изделия — выпуклая, нелипкая и без трещин. Творожная пасха хорошего качества имеет белый цвет, однородную консистенцию и не обладает кислым запахом.