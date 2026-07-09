Эксперт по персоналу Андреева заявила, что работа с высоким доходом требует значительных усилий и постоянного обучения

Независимый эксперт в области управления персоналом Алевтина Андреева заявила, что работа с высоким доходом требует значительных усилий, обучения и постоянного развития. Об этом пишет MK.RU .

По словам Андреевой, многие люди мечтают о высокооплачиваемой и легкой работе, но на практике таких профессий почти не существует. Например, чтобы стать успешным блогером, необходимо вложить средства в себя и оборудование, освоить инструменты продвижения и научиться создавать качественный контент, сообщил KP.RU.

Модельная карьера также не так проста, как кажется. Модели годами проходят кастинги, следят за своим режимом и постоянно работают над внешностью. Успешные риелторы должны разбираться в продажах, юриспруденции, финансах и рынке недвижимости.

Андреева подчеркнула, что даже удаленная работа и пассивный доход не гарантируют легких денег. Фрилансерам приходится самостоятельно искать клиентов и конкурировать за заказы. Инвестирование и сдача жилья в аренду требуют знаний, постоянного контроля и готовности решать возникающие проблемы.

Таким образом, по мнению эксперта, высокий доход всегда связан с профессионализмом, опытом и большим объемом работы.