Эксперт по перевозкам Кошкин заявил об успехе работы электронной очереди на пунктах пропуска на границе

Электронная очередь, которая работает на пунктах пропуска через государственную границу между.Россией и Казахстанов, не вызываает нареканий. Об этом «Государственным новостям» рассказал руководитель Департамента организации перевозок ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Павел Кошкин.

По его словам, электронная очередь продемонстрировала эффективную работу с обеих сторон: как с российской, так и с казахской.

Как подчеркнул эксперт, возможность воспользоваться ею уже предоставлена в 23 пунктах из 31 существующего на границе. Благодаря этому сервису, перевозчики могут заранее забронировать себе место и сэкономить время прохождения границы.