Эксперт по одежде Монахова заявила, что с фигурой «песочные часы» проще всего подбирать купальники

Купальник, который подчеркивает достоинства фигуры и скрывает недостатки, помогает чувствовать себя уверенно на пляже. Как правильно выбрать идеальный вариант, Life рассказала заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремtсел Государственного университета просвещения Лада Монахова.

По ее словам, людям с фигурой типа «песочные часы» проще всего подбирать купальники. Ее обладательницам подойдут практически все стили, так что можно смело рассматривать различные модели бикини с разнообразными лифами и плавками. Дополнением к образу может стать яркий декор верхней части: металлические детали, ассиметричные лямки и подобные элементы.

Тем женщинам, чей силуэт напоминает «яблоко» или «грушу», эксперт посоветовала подбирать модели, которые визуально уравновешивают верхнюю и нижнюю части. При этом дамам с фигурой «яблоко» и широкими плечами стоит остановить свой выбор на лифах-бандо или одноцветном верхе. А плавки выбирать яркие и декорированные: с завязками, металлическими элементами или интересными принтами, добавила эксперт.