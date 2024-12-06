Эксперт по недвижимости Жуков рассказал, что 60% россиян отказываются от квартир с плохим ремонтом

Концепция дома в последнее время поменялась, для многих это место стало и рабочим, где человек проводит большую часть времени. Поэтому 60% россиян готовы отказаться от аренды квартиры, если в ней плохой ремонт, даже если по всем остальным критериям она подходит. Об этом сообщил «Известиям» руководитель «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Чтобы сделать квартиру более привлекательной для потенциального арендатора, можно добавить в нее яркие детали. Для этого подойдут, например, ковры, текстильные подушки и яркие элементы, можно обновить шторы. Также лучше избавиться от старой и сломанной мебели.

Жуков добавил, что, если арендатор сам хочет сделать ремонт, его нужно обязательно согласовать с владельцем, иначе могут быть санкции.