Эксперт по недвижимости Тумин оценил массовое банкротство застройщиков

Банкротство застройщиков вызывает кратковременные негативные последствия, такие как потеря доверия среди покупателей и инвесторов. Однако в долгосрочной перспективе активы обанкротившихся компаний переходят к более устойчивым и опытным участникам рынка, что позволяет завершить строительство объектов и провести необходимую реструктуризацию проектов, написала «Свободная пресса».

По словам Тумина, все это способствует стабилизации ситуации на первичном рынке жилья, несмотря на возможные задержки и неопределенность. Крупные компании, получившие контроль над проектами, обладают достаточными ресурсами и компетенциями для обеспечения качества и надежности жилья, что в конечном итоге восстанавливает доверие потребителей.