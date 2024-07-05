Эксперт по недвижимости Трошева: спрос на земельные участки в Петербурге вырос на 20%
Спрос на землю в поселках Санкт-Петербурга вырос на 20% по итогам первого полугодия. Средняя стоимость земли увеличилась на 20-25% по сравнению с прошлым годом, сообщила «Ведомостям» директор консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.
По словам эксперта, несмотря на рост цен, объем предложения сократился на 20%, до 12 700 лотов. Цена коттеджей класса «эконом» выросла с 8,3 до 8,9 миллиона рублей. В сегменте «комфорт» стоимость увеличилась с 18,6 до 19,9 миллиона рублей. При этом «бизнес» сегмент показал снижение цен — с 35,2 до 33,5 миллиона рублей, сообщил сайт «Петроград».